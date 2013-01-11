中国广东核电集团或与法国电力合作英国核电项目--报导

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透巴黎1月11日 - 华尔街日报周五报导，法国电力（EDF）(EDF.PA)正在与中国广东核电集团进行合作谈判，准备在英国建设核电站。
报导引述消息人士的话称，协议可能替代法国电力与英国森特里克（Centrica）(CNA.L)在英国建设核电站的合作，并缓解法国电力是否拥有足够资金在英国建设核电站的怀疑。
其中一名消息人士表示，谈判的核心是关于广东核电集团获得英国核电站项目20%股权的权利，这些股权目前由森特里克持有。
另外一名消息人士指出，广东核电集团也可能占更多股权。
法国电力拒绝予以置评。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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