欧洲个股: 法国电力不知晓与中国广东核电集团协议的条款被调查--报载

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透巴黎12月27日 - 法国电力集团(EDF) 一名主管对巴黎人报(Le Parisien)表示,该公司不知情法国财政部调查EDF与中国广东核电集团(CGNPC) 合作协议一事.
以嘲讽揭丑着称的法国周报闲话(Le Canard Enchaine,又译鸭鸣报)报导称,EDF与广东核电集团2011年11月签署合作协议的条款正被调查.
"我完全不知情,"EDF集团发电部门执行副总裁Herve Machenaud接受巴黎人报专访时称,访问于周四刊出.
Machenaud表示,中法在核能产业上的合作是"透明的".
他指出,法国前总理菲永否决EDF与广东核电集团2011年签署的协议,理由是协议排除了法国核反应堆制造商Areva.
不过,上述三方近期签署1,000-MW反应堆的协议则得到法国政府支持.(完)
如欲浏览原文报导,请点选 (编译 沈以文; 审校 蔡美珍)
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI