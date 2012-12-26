（修正）法国电力拒绝评论与中方合作开发核反应推被调查一事

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路透巴黎12月25日 - 法国媒体报导称，法国电力集团(EDF)(EDF.PA)因联合中国广东核电集团GDNCP.UL开发新型核反应堆接受调查。EDF周二拒绝就报导内容置评。

多家法国新闻网站援引《鸭鸣报》(Le Canard Enchaine)一篇周三将发表的文章称，法国财政部的监查人员已开始调查上述合作协议的条款。

EDF一名女发言人称：“我们对此不作回应。”她表示还没有看到这篇即将发表的文章。路透也无法联系到法国财政部就此置评。

EDF曾在11月份表示，该公司与广东核电集团有限公司签署协议，将开发一种1000兆瓦的反应堆。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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