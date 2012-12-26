（修正）法国电力拒绝评论与中方合作开发核反应推被调查一事

苹果将在数月之内于印度投产iPhone SE--消息
路透孟买2月17日 - 直接知悉内情的行业消息人士周五表示，未来数月，苹果将开始在印度南部科技重镇班加罗尔一处合约代工厂组装价格偏低的iPhone SE机型。
（删除内文第一段赘字，并调整语序）
路透巴黎12月25日 - 法国媒体报导称，法国电力集团(EDF)(EDF.PA)因联合中国广东核电集团GDNCP.UL开发新型核反应堆接受调查。EDF周二拒绝就报导内容置评。
多家法国新闻网站援引《鸭鸣报》(Le Canard Enchaine)一篇周三将发表的文章称，法国财政部的监查人员已开始调查上述合作协议的条款。
EDF一名女发言人称：“我们对此不作回应。”她表示还没有看到这篇即将发表的文章。路透也无法联系到法国财政部就此置评。
EDF曾在11月份表示，该公司与广东核电集团有限公司签署协议，将开发一种1000兆瓦的反应堆。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透孟买2月17日 - 直接知悉内情的行业消息人士周五表示，未来数月，苹果将开始在印度南部科技重镇班加罗尔一处合约代工厂组装价格偏低的iPhone SE机型。
路透2月17日 - 汤森路透StarMine数据显示，台湾股市的未来股息收益率创亚洲最高，这为外资流入台湾股市提供又一个理由。
路透香港2月17日 - 伦敦金融城市长庞安竹(Andrew Parmley)周五表示，上海-伦敦股市互通的协商已经进入“第二阶段”。