法国电力拒绝评论与中方合作开发核反应推被调查一事

台湾股市：下跌，受获利回吐和地区股市跌势拖累
0425GMT，加权指数下跌0.1%至9,763.93点。上日收盘跌0.3%，结束之前五日连涨，这期间曾一度升至2015年5月以来最高水准。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎12月25日 - 法国电力集团(EDF) 周二拒绝评论有关其联合广东核电集团 开发新型核反应堆接受调查一事的报导。
多家法国新闻网站援引《鸭鸣报》(Le Canard Enchaine)一篇周三将发表的文章称，法国财政部的监查人员已开始调查上述合作协议的条款。
EDF一名女发言人称：“我们对此不作回应。”她表示还没有看到这篇即将发表的文章。路透也无法联系到法国财政部就此置评。
EDF曾在11月份表示，该公司与广东核电集团有限公司签署协议，将开发一种1000兆瓦的反应堆。（完）
(编译：靳怡雯 发稿：王凤昌)
0425GMT，加权指数下跌0.1%至9,763.93点。上日收盘跌0.3%，结束之前五日连涨，这期间曾一度升至2015年5月以来最高水准。
路透上海2月17日 - 中国央行在公开市场连续净投放、TLF未续做等消息交织下，银行 间资金市场周五早盘压力有增无减，此前供给尚可的隔夜品种并有所减量。不过机构基本已 接受央行稳中偏紧基调，加之目前借入资金压力仍在可承受范围内，市场情绪波动不大。 北京一银行交易员称，MLF、公开市场逆回购操作增量，但TLF到期未续，资金面“还是 比较紧张，隔夜也比之前难借。今年应该都是紧平衡，我们打算拉长(部分借入资金)期限。 ” 央行今日稍早进行了1,500亿元人民币逆回购操作，单日净投放800亿元，为连续第二日 净投放。其他工具方面，央行于周三进行了3,935亿元MLF操作，远超当日1,515亿元的到期 量；上日到期的部分TLF则未续做。 另一银行交易员透露，早盘只有个别大型银行为其提供了资金，政策性银行中的大户-- 国开行供给也有减量。不过因TLF不续做已在预期之中，感觉市场情绪还算稳定。 以下为主要货币市场利率报价以下为主要货币市场利率报价： 北京时间12:00
路透北京2月17日 - 中国人力资源社会保障部等发布通知，从2017年1月1日起，失业保险总费率为1.5%的省（区、市），可以将总费率降至1%，降低费率的期限执行至2018年4月30日。这是在去年规定阶段性降至1%-1.5%后做出的进一步下调。