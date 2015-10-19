法国电力集团希望未来几天与中国伙伴达成建立核电站协议

中国国家统计局2016年经济运行情况发布会要点摘录
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透巴黎10月18日 - 法国电力集团(EDF)(EDF.PA)执行长Jean-Bernard Levy周日表示，该公司希望未来几天宣布与中国投资者达成共同建立核电站的协议，该核电站位于英国欣克利角。
这位执行长称，法国电力集团正与中国合作伙伴进行最后的协商，但补充称，他不想预期周二和周三当中国国家主席习近平访问英国时将发生什么事。
“如果一切进展顺利，我们将在未来几天宣布重大消息，这是自福岛核电站事件以来欧洲首个新建的核电站，”Levy对法国电视台iTELE称。(完)
(编译 于春红; 审校 戴素萍)
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透香港1月19日 - 中国电子商务巨头阿里巴巴早期投资者--风险投资基金纪源资本(GGV Capital)计划成立公司的第一支人民币基金，以便更容易地投资中国对外资设限的领域，例如互联网。
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。