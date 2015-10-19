法国电力集团希望未来几天与中国伙伴达成建立核电站协议

路透巴黎10月18日 - 法国电力集团(EDF)(EDF.PA)执行长Jean-Bernard Levy周日表示，该公司希望未来几天宣布与中国投资者达成共同建立核电站的协议，该核电站位于英国欣克利角。

这位执行长称，法国电力集团正与中国合作伙伴进行最后的协商，但补充称，他不想预期周二和周三当中国国家主席习近平访问英国时将发生什么事。

“如果一切进展顺利，我们将在未来几天宣布重大消息，这是自福岛核电站事件以来欧洲首个新建的核电站，”Levy对法国电视台iTELE称。(完)