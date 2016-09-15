中广核称将与法国电力集团按计划推进欣克利角等核项目

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月15日 - 对于英国政府批准欣克利角核电站项目，中国广核集团周四回应称，将与战略合作伙伴法国电力集团(EDF)(EDF.PA)，按计划推进欣克利角、赛兹韦尔和布拉德韦尔的相关核电项目。
“我们很高兴英国政府批准该项目。”中广核官方微博称，“期望利用三十年不间断建设、运营核电的丰富经验，在满足英国未来低碳能源的需求中扮演重要角色。”
英国首相特雷莎·梅周四批准由法国电力集团承建、有中国资金参与的欣克利角核电项目，涉资240亿美元，但在声明中称附加了新的条件，这将使英国政府有能力在核电站投入运营之前和之后、在EDF出售控股权时进行干预。
8月初英国首相特雷莎·梅在临时决定推迟就该项目做出最终决策，并称将在9月做出决定。
中国国家主席习近平去年在对英国进行国事访问期间，有关方面达成了欣克利角核电项目(Hinkley)的融资协议。
据英国前首相卡梅伦制定的计划，法国电力集团(EDF)EDF.PA和中方合作伙伴中国广核集团有限公司将为这个耗资180亿英镑(240亿美元)的项目融资，英国则承诺为该项目建成后所发电力支付最低电价，持续35年。（完）
(发稿 马蓉; 审校 屈桂娟)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。