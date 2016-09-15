中广核称将与法国电力集团按计划推进欣克利角等核项目

路透北京9月15日 - 对于英国政府批准欣克利角核电站项目，中国广核集团周四回应称，将与战略合作伙伴法国电力集团(EDF)(EDF.PA)，按计划推进欣克利角、赛兹韦尔和布拉德韦尔的相关核电项目。

“我们很高兴英国政府批准该项目。”中广核官方微博称，“期望利用三十年不间断建设、运营核电的丰富经验，在满足英国未来低碳能源的需求中扮演重要角色。”

英国首相特雷莎·梅周四批准由法国电力集团承建、有中国资金参与的欣克利角核电项目，涉资240亿美元，但在声明中称附加了新的条件，这将使英国政府有能力在核电站投入运营之前和之后、在EDF出售控股权时进行干预。

8月初英国首相特雷莎·梅在临时决定推迟就该项目做出最终决策，并称将在9月做出决定。

中国国家主席习近平去年在对英国进行国事访问期间，有关方面达成了欣克利角核电项目(Hinkley)的融资协议。

据英国前首相卡梅伦制定的计划，法国电力集团(EDF)EDF.PA和中方合作伙伴中国广核集团有限公司将为这个耗资180亿英镑(240亿美元)的项目融资，英国则承诺为该项目建成后所发电力支付最低电价，持续35年。（完）