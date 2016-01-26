香港《信报》：量宽恶果在华生根 环球股市腾震难平

（1月26日社评）

环球股市如过山车反转再反转，以港美股市为例，单日出现几百点上落非常等闲，连投资大师也慨叹发达市场已沦落到像新兴市场。投资者最想知道的是市况缘何如此波动，那个阶段才算跌够。

金融市场大震荡，主要股市排队见熊，中国经济失速及国际油价崩溃，被归咎为冧市两大元凶，但两大元凶怎样拖累全球，先要分辨背后原因，理清深层次问题，才有助判断后市走向。

上星期当欧央行行长德拉吉透露，3月将检讨货币政策，市场随即憧憬是加码推行量化宽松（QE）的讯号，环球股市应声弹起，可见QE仍是股民心中的灵丹。同时亦反过来印证了，美国货币政策变调从紧，加上欧洲和日本的量宽不足以补位，令当下市场信心骤挫，股市顿时失方向。没错，几年来QE确是股市走牛的功臣，可惜今时不同往日，尤其中国经济危机乍现，重施故伎印钞未必行得通。

金融海啸爆发后，美英率先大印银纸，中国也搞一套4万亿人民币刺激经济方案，其他央行纷纷减息，市场原本预期疯狂放水将换来几年后浮现＂超级通胀＂，结果并未成真。如今看来，并非没有超级通胀，只是形式不同，风眼则落在中国。

简言之，通胀是流通货币增加所造成，但这些货币不一定被用来追逐有限的货品推高物价，也可以用来不断扩大制造业产能。当产能无节制地膨胀，主要刺激商品及资源涨价，一般消费品反而没有加价压力，发展下去后果可想而知，正是产能严重过剩，商品价格撑不下去，消费品则因为供过于求而跌价，应验了＂通胀过后是通缩＂的魔咒。

据国际清算银行统计，金融海啸后这数年，中国的净资本流入约达万亿美元，比其他新兴市场的总和要多。而且，中国还有由4万亿元人民币衍生出各地共十几万亿元人民币的刺激经济措施，货币供应量惊人。可是，同期美欧企业都致力减债，有钱也不愿投资，惟独中国大兴土木催谷基建，制造业更是全速扩张产能。

那么中国是否做了QE替死鬼？未必，很多投资其实政府有意顺水推舟，藉此追求GDP。中国的变种恶性通胀是不可持续的，产能严重过剩加上整体债务上升，供过于求导致通缩已不可逆转。中国经济困局可能是全球面临的最大风险，但其严重性似被低估。

环球金融市场今日的局面，完全是QE种下的果，再用相同方法救市有效吗？美国几轮QE成功阻止经济陷入萧条，纾缓了信贷枯竭，令银行体系免于崩溃，资金泛滥却助长企业肆意借贷，可惜多数不是投资新业务，而是用来回购股份托价，令各类资产方向趋同，市场波动性大降。资产价格估值过高，与基本因素严重脱节早已是共识。

因此，全世界股市需要深度调整乃迟早的事，有分析员甚至认为，以美国上市公司的营收推算，道指再跌2,000-3,000点亦不为过。惟观乎欧央行放风量寛后股市即时弹起，反映投资者不愿面对现实，继续寄望再度人为推高资产价格及降低市场波动性，但今次肯定比以往艰难，皆因股市估值仍偏高，再往上推的成本大、效力低，反弹很难持久。

而且，跟以往最大分别是现在要顾虑中国因素，经济调整多深、时间多长，全是未知数。不要忘记，中国的问题与美欧QE有关，形势逆转下，反向的溢出效应及破坏力不容低估。香港已示范如何首当其冲，无论外贸、资本流动及企业预期盈利均受拖累，难怪港股一些指标比金融海啸前还要低。中国经济深度调整才刚开始，资本外逃有增无减，港股的潜在下行压力仍相当大。

至于美欧经济，理应差不过金融海啸，暂时不见得重陷衰退，但如果中国这世界第二大经济体的需求不振，冲击将是巨大的；而中国产能过剩及人民币贬值更是向全球输出通缩，单是欧央行加码量宽，恐怕不易扭转物价下跌趋势，迫使美国减慢加息的可能性甚高，届时环球股市有机会靠稳。不过，若基本因素没改善，喘息过后走势依旧，是对后市的合理判断。（完）