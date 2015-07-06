在应对A股极端情况方面 中国有很多政策储备--人民日报评论

路透上海7月6日 - 继周末中国监管层连番出重拳救市后，人民日报周一发表评论文章，促使A股市场重新回归理性轨道，已成为当前市场发展的迫切任务，在应对A股市场极端情况方面，中国有很多政策储备，完全有能力促使市场摆脱一时之“危”。

刊登在人民日报第二版上的评论指出，就此次A股调整的态势看，指数下行速率之快，个股下跌幅度之猛，在A股历史上都较为少见。大起大落不利于市场平稳健康发展，促使A股市场重新回归理性轨道，已成为当前市场发展的迫切任务。

文章指出，当前，中国改革开放红利继续释放的趋势没有改变，宏观经济企稳向好的势头没有改变，市场流动性总体充裕的基本面没有改变，居民大类资产配置的格局没有改变，资本市场持续改革开放的进程没有改变。

评论认为，市场经过近期大幅调整之后，内在稳定力量也在增强。对于广大投资者而言，此时需要的是信心而不是恐慌。在市场上涨时，非理性追涨很危险；在市场大幅调整后，非理性杀跌同样不可取。随着政策举措效应的逐步释放，将对市场稳定形成强有力的支撑。

同日新华社发布的时评称，市场的过快下跌已经引起了有关方面的高度重视，无论是监管层还是市场参与各方都在全力稳定市场。在经济指标趋稳向好、流动性充裕态势持续的背景下，随着各项利好措施的出台，有理由坚定实现资本市场稳定健康发展的信心。

中国监管层周末联合出重拳救市。中国央行将向中国证券金融股份有限公司（中证金）提供流动性支持，意味着中国式平准基金呼之欲出。与此同时，中央汇金公司宣布已入市买入ETF，并将继续相关市场操作。(完)

(发稿 边竞; 审校 林高丽)

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