人民币稳定来自稳定的基本面和稳健的政策面--报载

路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登署名文章称，等值5万美元的年度购汇总额满足了绝大多数个人的用汇需求，购汇年度总额保持相对稳定，有利于稳定预期；从根本上说，人民币稳定来自中国稳定的基本面和稳健的政策面。

刊登在“金海观潮”栏目的该文称，中央经济工作会议确定，今年将实行稳健中性的货币政策，在增强汇率弹性的同时，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。继续实施稳健的货币政策符合经济运行情况，这向市场发出了“稳”的信号，是人民币稳定的基础。

文章指出，去年以来，国内经济运行中的积极变化和亮点增多，也为人民币稳定创造了有利条件。经济平稳增长，国内外投资者有了信心，资本外流的速度放慢，外面资本进来的速度加快，稳定的人民币自然就能实现。

岁末年初，受美联储加息和人民币贬值预期影响，市场出现了是否该缩减购汇额度的讨论，有人认为缩减购汇额度能维持汇率稳定。近日，国家外汇管理局明确，今年个人年度购汇便利化额度没变，让一直热议的话题有了最终答案。

一般来讲，个人结汇和购汇年度总额的水平，是根据国家金融安全和大众实际需要两方面因素综合确定。年度总额不能太低，否则不能满足大众实际需要，起不到应有作用；年度总额也不能太高，否则会冲击和削弱宏观金融和外汇管理的效果，有可能成为大额资金跨境流动的渠道。

文章称，通过缩减购汇额度来实现汇率稳定，很难说是一个明智的选择。从需求角度讲，没有必要缩减购汇额度。按照往年情况，每逢岁末年初，居民境外旅游、子女上学导致的外汇流出压力会比较大，受近期人民币贬值预期影响，这种压力可能会有所增加。

但也要看到，压力只是短期的，一旦市场情况发生变化，居民个人购汇的节奏自然会随之改变，并且正常留学、旅游所需要的金额不是很大，季节性较明显。因此，没必要通过缩减购汇额度来减少外汇流出。

另一方面，缩减购汇额度还可能会对市场预期形成干扰。在市场处于相对敏感的时期，如果选择缩减购汇额度，容易引发跟风式购汇行为，很多真实需求并不大、去年并未用掉购汇额度的人也可能趁势被拉入购汇队伍。“如此一来，缩减购汇额度不仅不会限制年初集中购汇行为、缓解短期贬值压力，反而会引起恐慌，得不偿失。”

文章称，这些年的实践也表明，结、购汇年度总额保持相对稳定，更有利于稳定预期。过去近10年的时间里，中国在多次面临跨境资金流入压力时，一直保持了个人结汇年度总额的稳定不变。这对于稳定市场信心、促使境内外资金保持正常流动起到了积极作用。

由此看来，新的一年里，个人外汇管理并没有所谓“新政”。当然，随着中国对外开放程度不断提高，个人用汇明显增多，强化外汇市场监管、严厉打击外汇违规违法行为，对于维护外汇市场健康稳定十分必要。

正因为此，近日外管局表示要改进个人外汇信息申报管理，有助于堵住过去国际收支个人购汇中存在的一些漏洞，打击违规、欺诈、洗钱等行为的发生。改进个人购汇事项申报统计后，外汇管理部门也可据此加强事后核查，对有关违规违法行为加强管理和处置。（完）