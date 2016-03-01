香港《经济日报》：人行势续降准 平衡木难走

（3月1日社评）

内地今起降准半个百分点，人行出招一再延迟，终在两会前急出手，反映经济下行压力续增，改革远水难救近火。人行料续松货币以撑经济，惟其副作用恐不轻，平衡木日益难走。

降准姗姗来迟 两会前突出招

人民银行昨傍晚突宣布，今起减存款准备金率0.5个百分点。值得留意的是，今次人行降准，既比预期慢、亦比预期快。

说降准比预期慢，因人行去年基本上保持每两个月降准一次的节奏，惟去年12月却该降未降，拖延至昨天才出手。此应因去年底今年初，内地滙市剧震，中央或忧贸然降准，恐加剧人币贬值、加速走资，故暂按兵不动，到近日金融市场回稳才拍板降准。

说降准比预期快，则因两会将在周四揭幕，按惯例两会前是政策稳定期，外界料中央纵降准，亦要待两会闭幕后。中央急于降准，或因近月外贸、制造业等表现续弱，凸显经济下行压力续增，中央遂赶在两会前出手，出奇不意出招以撑经济、稳信心。

外界正关注今次降准后，宽松政策会否陆续有来？人行行长周小川上周出席二十国集团（G20）会议时指，货币政策将稳健而略为偏松，预示中央今年虽拟力推供给侧改革，为经济注入新动力，惟改革实难一蹴而就，要加力防经济下行、避免滑出全年增长6.5%的底綫，人行再降准、减息或推其他宽松货币工具，仅差迟早。然而，再松货币并非无代价，其副作用正日益明显，若过犹不及恐反窒碍改革。近期有两个现象，正反映此尴尬。

放水有副作用 两难考验中央

一方面，今年1月内地新增贷款创2.51万亿元人币的历史新高，较去年同期多增逾万亿元，外界忧信贷再急扩张、杠杆再推升，除不利中央打好去杠杆「歼灭战」，游资泛滥更恐变相助生产效益低劣的殭屍企业举债吊命，难以倒逼企业忍痛去过剩产能。

另一方面，人行在上月初，一刀切放松房贷、调低首期比例，原意是助中央去楼市库存，惟实际上却令楼市乱局更乱，一綫城市楼价在大量资金追捧下疯狂飈升，更磁吸中小城市的楼市资金，中小城市如山库存更乏人问津，令楼市热的更热、冷的更冷，去楼市库存倍添难。

要保内地经济稳健，中央续松货币无可厚非，惟必须走好偏松货币与促改革之间的平衡木，防过量施打宽松货币补针，令经济、楼市等虚不受补，徒惹更大折腾。