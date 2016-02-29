香港《经济日报》：楼价虽跌仍贵 减辣尚欠东风

（2月29日社评）

本港楼价较高位已跌近一成，地产界促港府「减辣」呼声日涨，惟楼价在过去几年累计升幅仍大，减辣显欠理据。除非楼价跌势更急，对经济金融负面冲击急升，港府才有减辣条件。

地产界促减辣 楼价高理据弱

有元朗新盘以低于同区新盘楼价近两成开售，惟销情仍慢热，发展商加推亦不敢加价，反映楼市调整压力不轻，市场观望气氛日浓。不少地产商以至代理行，近日纷促港府楼控「减辣」，遭港府拒绝。事实上，整体楼价虽已较高位下调，减辣理据却未足。

此因港府虽曾指出，楼市政策除看楼价，须考量如利率走势、供楼负担比率等，惟这些指标的决定性变数，与楼价都脱不了关系，故万法归宗，楼价始终是最根本因素。

财政司司长曾俊华虽指，截至今年1月，本港楼价已较去年9月高峰期累跌9%，惟现届政府在2012年7月上台时，市民已深感楼价太贵，三年多后的今天，楼价更再累升近三成半，对普罗市民而言，楼价仍高得难以负担，有需要继续缓抑，遑论楼控减辣。

楼价仍明显高企，若港府现时就决定减辣，楼价若因而以止跌甚或反弹，势惹公众质疑港府为地产商托楼价，无异官商勾结，牺牲公众利益，徒惹更大蜗居民怨，政治上极为不智。至于何时才是楼控减辣合适时机，还看楼价调整会有多急剧。若本港楼价能以较平稳有序的节奏调整，如在未来一两年下跌一成左右，相信本港经济与金融体系，应有足够韧力消化相关冲击。

楼价倘突急挫 思减辣保经济

惟一旦楼价在未来几个月跌势加剧，在短时间内再跌一成或更多，并严重挫伤地产、建筑等一众行业，对本港实体经济造成较显着冲击，以至楼价急挫拖累银行资产质素在短时间内恶化、负资产宗数明显上升，港府才值得较认真考量，是否要为楼市减辣。此并非要透过减辣，为发展商救亡，而是要透过减辣维持楼市有序调整，以稳定本港经济金融，避免楼价跌势过快、跌幅过大，导致楼泡急爆，在环球金融经济风高浪急之际，倍添本港内忧。届时港府才较出师有名，为楼市减辣，以撑经济。

正因如此，港府近期为楼市减辣机会应极低，何时减辣还看楼价将续缓步下跌，还是急剧大跌，并为本港金融经济带来多大压力，港府才有较充足的理据与社会氛围，积极考虑为楼市逐步减辣，助本港经济金融软着陆。