葡萄牙EDP计划扩大与中国长江三峡集团公司的合作

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透伦敦5月5日 - 葡萄牙公共事业公司EDP(EDP.LS)执行长Antonio Mexia周四称，该公司计划扩大与中国投资方中国长江三峡集团公司(China Three Gorges，CTG)的合作，巴西市场是目标市场之一。
中国长江三峡集团公司和EDP已经在巴西建立了合作关系，共享水电和风电项目所有权。中国长江三峡集团公司还是EDP的最大股东。
“在一些市场我们显然有共识，这使我们得以在未来开展良好的合作。巴西就是一个例子，”Mexia告诉记者。
2011年中国长江三峡集团公司承诺投资20亿欧元(22.8亿美元)购买了EDP项目的少数股权。
Mexia称，通过中国长江三峡集团公司对法国和巴西项目的参与，到今年年底其投资承诺将兑现。(完)
(编译 孙国玉；审校 孙茉莉)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)