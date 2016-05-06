葡萄牙EDP计划扩大与中国长江三峡集团公司的合作

路透伦敦5月5日 - 葡萄牙公共事业公司EDP(EDP.LS)执行长Antonio Mexia周四称，该公司计划扩大与中国投资方中国长江三峡集团公司(China Three Gorges，CTG)的合作，巴西市场是目标市场之一。

中国长江三峡集团公司和EDP已经在巴西建立了合作关系，共享水电和风电项目所有权。中国长江三峡集团公司还是EDP的最大股东。

“在一些市场我们显然有共识，这使我们得以在未来开展良好的合作。巴西就是一个例子，”Mexia告诉记者。

2011年中国长江三峡集团公司承诺投资20亿欧元(22.8亿美元)购买了EDP项目的少数股权。

Mexia称，通过中国长江三峡集团公司对法国和巴西项目的参与，到今年年底其投资承诺将兑现。(完)