美国大学在创新中领先 亚洲大学是崛起中的力量

路透伦敦9月16日（记者 Ben Hirschler） - 对学术文章和专利申请的详细研究表明，美国大学在全球科学创新中领先，但面临来自亚洲、与行业有密切关系大学的强力竞争。

周三公布的首次Reuters Top 100调查显示，斯坦福大学位列榜首，反映其矽谷新想法熔炉的地位。

斯坦福大学毕业生创立了世界上最大的一些科技企业，包括惠普(HPQ.N)、雅虎(YHOO.O)和谷歌(GOOGL.O)。

榜单前九名都是美国大学，麻省理工学院和哈佛大学分列第二、三位。

韩国科学技术院（Korea Advanced Institute of Science and Technology）位列第10。伦敦帝国理工学院排名第11，是排名最靠前的欧洲大学。

亚洲大学是科学创新中的崛起力量，尤其擅长将科学转化为产品，韩国在专利权批准中表现很好。

韩国有八所大学进入前100榜单；日本有九所大学上榜，上榜大学数量仅次于美国而位列第二。中国只有清华大学上榜，排名第72位。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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