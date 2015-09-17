美国大学在创新中领先 亚洲大学是崛起中的力量

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透伦敦9月16日（记者 Ben Hirschler） - 对学术文章和专利申请的详细研究表明，美国大学在全球科学创新中领先，但面临来自亚洲、与行业有密切关系大学的强力竞争。
周三公布的首次Reuters Top 100调查显示，斯坦福大学位列榜首，反映其矽谷新想法熔炉的地位。
斯坦福大学毕业生创立了世界上最大的一些科技企业，包括惠普(HPQ.N)、雅虎(YHOO.O)和谷歌(GOOGL.O)。
榜单前九名都是美国大学，麻省理工学院和哈佛大学分列第二、三位。
韩国科学技术院（Korea Advanced Institute of Science and Technology）位列第10。伦敦帝国理工学院排名第11，是排名最靠前的欧洲大学。
亚洲大学是科学创新中的崛起力量，尤其擅长将科学转化为产品，韩国在专利权批准中表现很好。
韩国有八所大学进入前100榜单；日本有九所大学上榜，上榜大学数量仅次于美国而位列第二。中国只有清华大学上榜，排名第72位。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透阿姆斯特丹8月9日 - 荷兰奥运代表团称，该国体操选手Yuri van Gelder在晋级吊环决赛后，彻夜外出饮酒，“严重”违反队内纪律，已经被驱逐出队。
路透里约热内卢8月8日 - 巴西人把足球迷式的激烈态度也带进了周一的里约奥运会赛场，他们疯狂地为本国运动员加油欢呼，同时对竞争对手毫不留情地起哄和嘲弄，这使那些不习惯这种“偏心眼”行为的奥运健儿感到很不舒服。