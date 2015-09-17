美国大学在创新中领先 亚洲大学是崛起中的力量

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦9月16日 - 对学术文章和专利申请的详细研究表明，美国大学在全球科学创新中领先，但面临来自亚洲、与行业有密切关系大学的强力竞争。
周三公布的首次Reuters Top 100调查显示，斯坦福大学位列榜首，反映其矽谷新想法熔炉的地位。
斯坦福大学毕业生创立了世界上最大的一些科技企业，包括惠普 、雅虎 和谷歌 。
榜单前九名都是美国大学，麻省理工学院和哈佛大学分列第二、三位。
韩国科学技术院（Korea Advanced Institute of Science and Technology）位列第10。伦敦帝国理工学院排名第11，是排名最靠前的欧洲大学。
亚洲大学是科学创新中的崛起力量，尤其擅长将科学转化为产品，韩国在专利权批准中表现很好。
韩国有八所大学进入前100榜单；日本有九所大学上榜，上榜大学数量仅次于美国而位列第二。中国只有清华大学上榜，排名第72位。（完）
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”