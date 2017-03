亚洲富国小学教育全球领先--研究

路透波士顿12月11日(记者 Scott Malone) - 韩国、新加坡等亚洲相对富裕国家及香港学生测试成绩的国际排名靠前,研究人员称该结果反映出社会对小学教育的重视。

两份由波士顿大学支持的研究结果显示,摩洛哥及若干中东国家四年级学生的阅读、科学、数学测试排名垫底,反映出贫困及新建教育体制带来的挑战。

研究发现,国际学生测试成绩过去十年来整体有所改善,因越来越多国家更加重视教育,亚洲领先国家的学生在数学和科学方面保持优势,阅读成绩也获得改善。

波士顿大学从事该项研究的教授Ina Mullis称:“当我们最初测试阅读能力时,他们并非名列前茅。十年后,他们赶上来了。”

阅读能力的改善反映出家长和政府双方面的努力,既说明家长在家给孩子读更多的书,也说明政府更加重视学校的阅读计划。

国际数学和科学研究趋势(Trends in International Mathematics and Science Study)评估了63个国家的学生在科学和数学方面的能力,而国际阅读素养进步研究(Progress in International Reading Literacy Study)评估了49个国家在阅读方面的表现。

研究发现,香港、俄罗斯和芬兰学生是阅读方面的前三甲,在科学方面,韩国、新加坡和芬兰领先,在数学方面的排名依次是新加坡、韩国和芬兰。

美国在阅读能力方面排名第六,在科学方面排名第11,在数学领域排名第七。

上述排名基于对自愿参与该项研究的国家正规教育体系四年级学生进行的90万份测试结果,参与测试学生的年龄为10岁或11岁。数学和科学方面的测试每四年进行一次,阅读能力测试则为五年一次。今年的三科测试恰巧赶在同一年。(完)

编译:靳怡雯 发稿:王凤昌

