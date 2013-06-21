全球新一代精英大学正在崛起

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透6月19日(记者 Stephanie Simon) - 根据《泰晤士高等教育》杂志(Times Higher Education)公布的世界年轻大学排名(100 Under 50)报告，常春藤联盟要小心了！全球新一代的精英大学正在崛起。
这份周三发布的报告根据包括研究能力、学生和教职员工比率以及国际声誉在内的因素对建校不到50年的年轻大学进行了排名。
韩国浦项科技大学(Pohang University of Science and Technology)名列榜首。瑞士洛桑联邦理工学院(Ecole Polytechnique Federale ofLausanne)位列第二，随后是另一家亚洲新星--韩国科学技术学院(Korea Advanced Institute of Science and Technology)。
在前100名的大学榜单中，英国高校占据18席，远多于其他国家。其他表现强劲的国家和地区包括法国、西班牙和台湾。
美国有八所高校进入榜单，且均为公立大学。加利福尼亚大学的两个分校--尔湾分校(Irvine)和圣克鲁兹分校(Santa Cruz)跻身前15名，德克萨斯大学达拉斯分校(University of Texas at Dallas)也进入前15。进入榜单的美国大学还有：伊利诺大学芝加哥分校、乔治梅森大学、马里兰大学巴尔的摩分校和德克萨斯大学圣安东尼奥分校。
进入榜单的高校来自全球20多个国家，但印度、俄罗斯和中国大陆的高校却没有一家进入该榜单。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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