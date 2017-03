(本文由路透中文网编译提供)

路透6月19日 - 根据《泰晤士高等教育》杂志(Times Higher Education)公布的世界年轻大学排名(100 Under 50)报告,常春藤联盟要小心了!全球新一代的精英大学正在崛起。

这份周三发布的报告根据包括研究能力、学生和教职员工比率以及国际声誉在内的因素对建校不到50年的年轻大学进行了排名。

韩国浦项科技大学(Pohang University of Science and Technology)名列榜首。瑞士洛桑联邦理工学院(Ecole Polytechnique Federale of Lausanne)位列第二,随后是另一家亚洲新星--韩国科学技术学院(Korea Advanced Institute of Science and Technology)。

在前100名的大学榜单中,英国高校占据18席,远多于其他国家。其他表现强劲的国家和地区包括法国、西班牙和台湾。

美国有八所高校进入榜单,且均为公立大学。加利福尼亚大学的两个分校--尔湾分校(Irvine)和圣克鲁兹分校(Santa Cruz)跻身前15名,德克萨斯大学达拉斯分校(University of Texas at Dallas)也进入前15。进入榜单的美国大学还有:伊利诺大学芝加哥分校、乔治梅森大学、马里兰大学巴尔的摩分校和德克萨斯大学圣安东尼奥分校。

进入榜单的高校来自全球20多个国家,但印度、俄罗斯和中国大陆的高校却没有一家进入该榜单。(完)