专访：英国必须尊重中国投资者--EEF主席

路透伦敦8月2日 - 英国工程雇主联合会(EEF)主席Terry Scuoler周二称，英国必须尊重中国投资者，他们的投资可能对英国经济的未来至关重要。此前英国在最后关头暂缓就有中方参与的一核电项目作出决策。

英国首相特雷莎·梅上周决定，希望有更多时间来重新评估该核电项目。该核电项目由法国电力集团(EDF)和中方合作伙伴中国广核集团有限公司合作投资，是英国数十年来首个新建核电项目。

特雷莎·梅出人意料地叫停该项目，引发了对于其新政府对中国投资持更严格看法的担忧。中国投资一直是特雷莎·梅的前任卡梅伦设法吸引的资金来源之一。

Scuoler称，特雷莎·梅推迟就该项目作出决策可以理解，但不能因此而使中国投资者不敢将英国急需的资金投资到各种领域，譬如英国老化的电厂网络。

“首相把球踩停住，然后巡查球场，这么做并非不合理，”他在访问中称。

“但同样，(我们)与中方建立了关系，那就得给予一定程度的准入、支持和合作，她(特雷莎·梅)在考量过程中需要非常审慎地考虑到这方面。”

预计英国方面会在9月就欣克利角核电项目(Hinkley Point)作出决策。对于中国广核集团而言，该项目被视为参与英国核市场的立足项目，将会为可能使用中国核反应堆技术的另一英国项目铺平道路。

Scuoler称，倘若资金投资方向符合两国利益，那么中国可能会在帮助英国重建基础设施方面扮演重要角色。

“中国在英国的投资至关重要，中国的投资正在增长。中国政府如今是全球最大的主权财富基金，”Scuoler说。

“应当且希望能在合作伙伴关系的基础上获得这样的投资，这对我们的经济非常重要，但必须是在真正的合作伙伴关系的基础上。”(完)