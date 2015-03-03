欧洲股市从高位回落收跌 因Veolia和巴克莱股价下跌

亚洲股市回落 但周线料录得涨幅
澳洲股市跌0.9%，金融股领跌。中国股市沪综指涨0.4%，因在外界担忧流动性的情况下，中国央行注资举措提供些许安慰。
路透伦敦3月3日 - 欧洲股市周二从数年高位下滑收跌，因法国环保企业Veolia (VIE.PA)和英国巴克莱银行(BARC.L)股价下挫。
交易商称，鉴于一欧洲主要股指自今年初以来一路劲扬，累计攀升13%，欧股今日回落幅度相对较小。好于预期的德国零售销售数据也扶助德国股市保持在纪录高位附近。
Veolia股价大跌3%，因保险商Groupama出售其持有的该公司5.1%的股权。
巴克莱股价急跌3.2%，此前该行增加7.5亿英镑拨备，用于当前外汇操纵指控相关的调查和诉讼。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌1%，报1,545.35点，但仍接近本周稍早触及的七年高位1,567.68点，该指数年初迄今仍上涨大约13%。
Peregrine & Black高级交易商Markus Huber表示，他进行了“少量的获利了结”，而ACIES Asset Management的Andreas Clenow维持“多头”仓位，押注欧股将进一步上涨。
Clenow说，“短期内可能有回调，但我仍认为总体市况仍是牛市。我的主要策略仓位仍是'做多' 。”
英国富时100指数.FTSE下跌0.74%，收报6,889.13点。德国DAX指数收挫1.14%，报11,280.36点。法国CAC 40指数.FCHI收跌0.98%，报4,869.25点。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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