《路透峰会》中东欧国家竞相吸引中国投资

台湾经济指标预测--1月18日至2月20日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/20 1600 外销订单 12月 +8.9% +7.0% 年变动率 * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率
(本文由路透中文网编译提供)
路透布拉格6月7日 - 中东欧国家正在竞相吸引中国投资，涉及从银行业到啤酒等各行各业。这些国家一方面期冀受到开拓海外市场的中国企业的青睐，另一方面也希望为其产品在中国市场找到立足点。
参加路透东欧投资精英汇的决策者和高管表露了对中国的普遍关注，该地区各国都渴望成为中国企业进入东欧的门户。
据德国墨卡托中国研究中心（MERICS）和美国荣鼎集团（Rhodium Group），2015年中国对欧洲的外国直接投资创下纪录，达到200亿欧元左右，同比增长44%。其中对德国、英国和法国的投资几乎占一半。
只有少量的中国投资流入中东欧地区，但随着中国企业在经济放缓的情况下寻求多元化，中国对中东欧的投资正在上升，涉及基础设施、能源、金融、地产和旅游等行业。
中资企业在中东欧地区受到热烈欢迎。相比之下，在越来越多的中企寻求收购德国工业技术之际，德国政界却担忧重要技术外流。
捷克总理索博特卡告诉路透，中欧和东南欧国家在很多领域竞相争夺来自中国的投资。
“但我感觉中国对所有人来说都足够大。”
中国创建了一个“16+1”经贸论坛，旨在与许多中东欧国家进行沟通。
高层的政治支持也促进了双边关系。索博特卡本月访华。中国国家主席习近平3月飞赴巴拉格，并将在未来数周访问塞尔维亚和波兰。
“中国重视在中东欧投资的这个事实表明，中国（对该地区的）有强烈的政治或经济兴趣。”欧洲对外关系委员会的中国专家Agatha Kratz说道。
但是她表示，实际上最终达成的交易数量将取决于实际机会。她指的是在习近平访问布拉格期间宣布的数以十亿欧元计的尚未实现的投资意向。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/20 1600 外销订单 12月 +8.9% +7.0% 年变动率 * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率
* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今日拆款需求略有增加但并不殷切 ，手中剩余资金虽然不易消化，但没有出现削价竞争，利率大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0. 38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，主要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外， 还有数档国际版债券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，操作上还是趋于谨慎。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下来有公债和国库券交割等因素，本周五 起八家
路透台北1月17日 - 台湾央行周三将代财政部标售五年期公债106/2期 。路透调查结果显示，五年公债106/2期的得标利率料在0.805-0.820%的区间之内。