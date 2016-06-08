《路透峰会》中东欧国家竞相吸引中国投资

(本文由路透中文网编译提供)

路透布拉格6月7日 - 中东欧国家正在竞相吸引中国投资，涉及从银行业到啤酒等各行各业。这些国家一方面期冀受到开拓海外市场的中国企业的青睐，另一方面也希望为其产品在中国市场找到立足点。

参加路透东欧投资精英汇的决策者和高管表露了对中国的普遍关注，该地区各国都渴望成为中国企业进入东欧的门户。

据德国墨卡托中国研究中心（MERICS）和美国荣鼎集团（Rhodium Group），2015年中国对欧洲的外国直接投资创下纪录，达到200亿欧元左右，同比增长44%。其中对德国、英国和法国的投资几乎占一半。

只有少量的中国投资流入中东欧地区，但随着中国企业在经济放缓的情况下寻求多元化，中国对中东欧的投资正在上升，涉及基础设施、能源、金融、地产和旅游等行业。

中资企业在中东欧地区受到热烈欢迎。相比之下，在越来越多的中企寻求收购德国工业技术之际，德国政界却担忧重要技术外流。

捷克总理索博特卡告诉路透，中欧和东南欧国家在很多领域竞相争夺来自中国的投资。

“但我感觉中国对所有人来说都足够大。”

中国创建了一个“16+1”经贸论坛，旨在与许多中东欧国家进行沟通。

高层的政治支持也促进了双边关系。索博特卡本月访华。中国国家主席习近平3月飞赴巴拉格，并将在未来数周访问塞尔维亚和波兰。

“中国重视在中东欧投资的这个事实表明，中国（对该地区的）有强烈的政治或经济兴趣。”欧洲对外关系委员会的中国专家Agatha Kratz说道。

但是她表示，实际上最终达成的交易数量将取决于实际机会。她指的是在习近平访问布拉格期间宣布的数以十亿欧元计的尚未实现的投资意向。（完）