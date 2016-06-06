《路透精英汇》捷克总理称英国脱欧将助长欧洲的分离主义与民族主义力量

路透布拉格6月6日 （记者 Jan Lopatka/Robert Muller） - 捷克总理索博特卡（Bohuslav Sobotka）周五称，英国若决定脱离欧盟，将助长欧洲的分离主义和民族主义势力。

索博特卡在路透东欧投资精英汇上还表示，欧盟若要放松对俄罗斯的制裁，必须与执行明斯克和平协议挂钩。

索博特卡呼应德国总理默克尔和欧洲央行总裁德拉吉等诸多欧洲领导人的说法，称欧盟已竭尽所能满足英国对特别安排的要求。

索博特卡称，英国若脱欧“将对分离主义者发出信号，也对图谋分裂欧盟的激进民族主义者发出特定信号”。

他说：“我希望英国留在欧盟，我认为欧盟能同意并接受英国的一些要求已经是竭尽所能了。”

索博特卡称，英国脱欧可能鼓舞加泰罗尼亚等地区的分离主义力量。加泰罗尼亚一直寻求从西班牙独立。（完）