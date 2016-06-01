《路透精英汇》波兰副外长称英国若脱欧对波兰人赴英工作影响可能也不大

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透华沙5月31日 - 波兰副外长希曼斯基（Konrad Szymanski）告诉路透，英国即使脱欧，也不一定必然导致前往英国工作的波兰移民数量大幅减少。
自波兰和其他东欧国家2004年加入欧盟以来，数以十万计的波兰人通过欧盟的开放劳动市场移民英国。
英国将于6月23日举行公投。脱欧阵营称，脱欧将有助减少进入英国的移民数量，他们称移民涌入对英国的公共服务造成不堪忍受的负担。
被问及英国若脱欧对居住和工作在英国的波兰公民的影响时，希曼斯基称这将取决于英国政府从“脱欧”公投得出的结论是什么。
“人们可以想象，这个（公投引发）的巨大不安的实际影响可以忽略不计。”希曼斯基在路透东欧投资精英汇上表示。
“我认为就劳动市场而言，尽管这是英国选民较为关切的议题并引发许多担忧，但英国仍将是开放国家。”
“如果从公投运动的基调判断，英国若脱欧对在英国的波兰人数量的影响可能没有看起来的那么大。”他说道。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
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