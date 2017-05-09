易方达UCITS ETF规模增至3300万美元 受益于A股可能纳入MSCI

路透北京5月9日 - 中国国内大型基金公司--易方达基金公司近日宣布，与欧洲ETF Securities合作开发运营的UCITS ETF今年获投资者持续申购, 产品规模由2016年初的2,000万美元增至2017年4月底的3,300万美元，成为目前欧洲市场上中资同类基金中最大的MSCI中国A股指数ETF。

公司新闻稿称，该产品推出接近三年，规模迅速增长成为欧洲市场上中资同类基金中的最大MSCI中国A股指数ETF。伴随着中国A股可能不久就将纳入MSCI全球新兴指数, 或将吸引大量的国际资本流入中国股票市场，因此AUM增长是自然的结果。

新闻稿指出，可以预见，将有更多境外资本涌入中国在岸股票市场。为更好抓住这一机遇，境外投资者应进一步增加对于中国市场的了解；而香港本地机构不仅需要了解中国的投资者，更需敏感掌握纽约伦敦等地投资客的各种需求。无论境内境外，都应积极准备。

易方达香港与全球规模最大的独立大宗商品ETF供应商之一的ETF Securities合作推出ETFS-E Fund MSCI China A GO UCITS ETF（非香港认可基金），是欧洲首支追踪MSCI中国A股指数的实物UCITS ETF。2014年5月19日于伦敦证券交易所、 德意志交易所（彭博代码CASH GY）和纽约泛欧交易所阿姆斯特丹上市。（完）