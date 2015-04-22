埃及前总统穆尔西被判入狱20年（更新版）

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路透开罗4月21日（记者 Mahmoud Mourad） - 埃及穆斯林兄弟会领导人、前总统穆尔西周二被判入狱20年，不允许假释，罪名是杀害抗议者。

法官Ahmed Sabry Youssef当庭宣读了对穆尔西和另外12名穆斯林兄弟会成员的判决结果，包括穆兄会高级人物Mohamed el-Beltagy和Essamel-Erian。埃及国家电视台对判决进行了直播。

这些人的罪名包括施暴、绑架和虐待，因其在2012年示威活动期间杀害抗议者。当时他们洗脱了杀人罪，没有被判死刑。

一些被告的代理律师称，他们将上诉。

美国对判决表示关切，但并无暗示这会影响美国与埃及的外交关系。

“穆尔西先生和其他所有被告都必须在法定诉讼程序中享有基本的法律权利。美国继续强烈反对政治化的逮捕和拘留。”白宫发言人Josh Earnest对记者说道。

居住在卡塔尔的埃及高级牧师Sheikh Youssef al-Qaradawi对判决结果提出指责。他在声明中称：“埃及的司法不再是三权分立的一部分。所有权力都掌握在军队手中，国家也由军队管理。”卡塔尔支持穆斯林兄弟会。

获得美国支持的埃及政府称，司法部是独立的，政府从不干涉司法部的工作。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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