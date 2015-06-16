埃及一法院判前总统穆尔西无期徒刑--国家电视台

路透开罗6月16日 - 埃及一个法院周二在一宗与勾结外国组织有关的案件中判处前总统穆尔西（Mohamed Mursi）无期徒刑。

埃及穆斯林兄弟会领袖巴迪（Mohamed Badie）也在同一案件中被判处入狱25年。总计有17人被判处无期徒刑。

法院还在同一案件中判处穆斯林兄弟会领导人沙特尔（Khairatel-Shater）和另外两人死刑。

另有13名缺席审判的被告也被判处死刑。

被告可以上诉。

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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