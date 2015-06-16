埃及一法院判前总统穆尔西无期徒刑--国家电视台

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透开罗6月16日 - 埃及一个法院周二在一宗与勾结外国组织有关的案件中判处前总统穆尔西（Mohamed Mursi）无期徒刑。
埃及穆斯林兄弟会领袖巴迪（Mohamed Badie）也在同一案件中被判处入狱25年。总计有17人被判处无期徒刑。
法院还在同一案件中判处穆斯林兄弟会领导人沙特尔（Khairatel-Shater）和另外两人死刑。
另有13名缺席审判的被告也被判处死刑。
被告可以上诉。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
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