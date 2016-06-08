埃及航空客机在乌兹别克斯坦紧急降落（更新版）

路透莫斯科/开罗6月8日 - 埃及航空一架从开罗飞往北京的客机周三在乌兹别克斯坦紧急降落。埃及航空业的两名消息人士称，稍早收到的导致客机迫降的炸弹威胁是虚假的。

乌兹别克斯坦航空在声明中称，这架空客A-330-220飞机上共有118名乘客和17名机组人员，已全部安全疏散。

埃及航空没有发布声明，也没有官方确认炸弹威胁是个恶作剧。

两名埃及航空业消息人士表示，该客机降落在乌兹别克斯坦西部的乌尔根奇(Urgench)，因之前埃及航空接到的电话称机上有一枚炸弹。他们表示，随后对这架客机进行的搜查并未发现爆炸物。

“这架客机正在准备恢复航程。感谢上帝，这是一个恶作剧，”其中一名消息人士说道。（完）