鸡蛋期价创下上市新低 禽流感阴影挫伤消费信心

路透上海1月16日 -禽流感阴影挥之不去，中国期市多头“炒鸡蛋”的热情也随禽类消费信心一同受挫。上市仅两个月的大连鸡蛋期货周四收盘跌破3,800元关口，并创下挂牌以来的新低，随着春节备货期的过去，基本面愈发偏淡。

大商所鸡蛋主力1405合约收低1.69%，报3,770元/500千克，较该合约去年11月末创下的4,196元的高位已下跌逾10%。

银河期货研发中心的胡香君表示，“尽管市场面对禽流感疫情并不像去年上半年那么恐慌，但鸡蛋消费确实受到了一定影响，加之每年春节前一段备货高峰之后都会出现一些下跌，目前现货价格的弱势也存在季节性因素的作用。”

广东省卫生计生委周三晚间通报，该省再增2例人感染H7N9禽流感病例。当日，上海和浙江亦通报各新增1例。今年以来，仅此三地的新增人感染禽流感病例已接近30例。

不过中国农业部负责人周四在国新办记者会上表示，据全国面上检测的情况和重点的参考实验室的检验结论，目前较大规模的发生禽流感疫情的机率很低。

在鸡蛋期价持续下跌的同时，上游饲料类品种--豆粕期价却在近几日出现反弹，受美豆坚挺表现支撑。大商所豆粕主力合约收高0.65%，至3,386元，为连续第三日上涨。

胡香君指出，禽流感的影响目前主要集中于禽蛋需求，估计需要一段时间才会进一步传导至上游。目前美豆的出口需求较为旺盛，暂时会对豆类价格构成支撑。(完)

(发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)

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