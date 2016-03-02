热点聚焦：狂热过后新兴市场投资者陷入反思

路透伦敦3月1日 - 继网络泡沫破灭和全球信贷危机之后，现在轮到新兴市场投资者进行繁荣过后的深刻反省了。

曾经让新兴市场专家也惊呼不已的狂热情景已经不再。许多为了在中国、巴西、南非等国向投资者提供服务而发展起来的专业机构，现在纷纷削减业务和岗位，而且将来预计会进一步缩减。

如果需要全球投资者已离开发展中经济体的证据，周二就有人送上。巴克莱(BARC.L)发表声明称将退出非洲。该行在非洲开展业务的时间已长达一个多世纪了。

这家英国银行业者的非洲子公司坚称，是基于伦敦母公司的调整计划退出非洲，与对非洲经济的信心无关。

但投资者对整体新兴市场的信心不断恶化已经有些时日。按美元计，自2010年末以来的五年里，新兴股市的表现比发达股市要落后50%左右。

可以与六年前新兴市场即将达到巅峰前的信心情况比较一下。

长期以来较富冒险精神的投资者纷纷涌向新兴市场，特别是那些出口当时热门商品的国家，希望借此获得比在发达国家更丰厚的回报；而发达国家的利率则逼近谷底。但让市场专家侧目的是，就连一些养老基金也想加入这一阵营。

安本资产管理旗下新兴股市业务主管Devan Kaloo想起他2010年时与欧洲一养老基金的对话。当时该基金希望将不少于80%的资产投入到一个在几年前对主流投资者而言风险过大的领域。

“作为一名新兴市场业务人士，我本应该对此欢呼雀跃并对此‘完全说是’，但就连我都在想：这是‘认真的’吗？”Kaloo如是说。

Kaloo对这一做法提出了反对意见，但这场与该基金的对话至少是没了下文。“我只希望他们没有这样做，”Kaloo进一步表示。

Kaloo打理着所属领域中最成功的基金之一，该基金在2003年推出后的10年年均回报率几乎都在20%，远比主要新兴市场指数出色。但在2010年的那场谈话之后的一段时间，Kaloo“软关闭”了其所打理的基金--不再推销其基金，而新投资者加入还要额外收费。

“新兴市场变得如此火爆，那些或许还不了解这类资产的投资者也加入了我们；他们观察我们以往的成绩并以此展望未来。我们希望重新平衡投资组合，并更好地挑选客户，”Kaloo称。

Kaloo的基金也无法幸免。投资者纷纷逃离存在问题的新兴市场--如油价重挫使从尼日利亚到俄罗斯等产油国受创，或面临政治乱局的南非等国--重返发达市场，冀望报酬率再现生机。

其资产管理规模(AUM)从2013年的160亿美元减至51亿美元。安本资产管理整体资产管理规模去年缩水300亿美元，主因投资组合偏重新兴市场。

据总部设在波士顿的EPFR Global，整体新兴市场基金去年共有260亿美元资金抽离，相比1996年数据开始统计至目前为止的1,530亿美元净流入资金，去年撤资规模相当庞大。

这其中多数是小型投资者撤出。但市况下跌也正测试退休基金和保险基金的耐心。退休和保险基金多系受较早进驻新兴市场投资者的丰厚获利所吸引，较迟才投入这块市场。

不只是股票基金遭遇撤资。EPFR追踪的新兴市场债券基金去年被赎回320亿美元。根据理柏(Lipper)数据，2015年关闭的新兴市场债券基金比推出的还要多，这是自2006年汇编该数据以来首次出现这种状况。

除投资者本身，投资顾问也愈来愈保守。“出现我所谓的双重厌恶风险--一般的厌恶风险意识，以及金融顾问被解聘的风险也增加。”T. Rowe Price欧洲、中东及非洲地区全球投资服务主管Peter Preisler称。

为资产管理业提供数据的Market Metrics社长Shiv Taneja说，未来可能还会遭遇更大的痛苦，因通常至少要8-10季的负报酬率，较大型的多元化基金才会受到严重影响。Taneja并表示，“系统中还有未榨出的油水”。

**外资银行撤出新兴市场**

全球银行业者在本国经济低迷的不利局面下，已经把触角伸向全球，希望增加交易与研究费用收入。他们还寄望于巴西、尼日利亚和印度的抵押贷款和信用卡业务，这些国家中数以百万计的民众有望跻身中产阶级行列。

这一策略暂时取得成效，特别是新兴市场的新股承销业务。

汤森路透数据显示，在中国农业银行220亿美元IPO和西班牙桑坦德银行在巴西的90亿美元IPO等大型交易的推动下，股权投资银行家2010年的费用收入超过63亿美元，是2000年的六倍。到了2015年，这一数字降至40亿美元，若扣除中国则仅有12亿美元。

这一变化迫使银行回撤，关闭海外办公室并将交易活动挪回伦敦或纽约。

根据路透编制的数据，欧洲10大银行仅在去年6-12月间就在全球裁员13万人，是2013和2014年的两倍。裁员大多集中在新兴市场业务。

比方说，巴克莱也在出售亚洲私人财富管理部门，并大举收缩新兴市场投行业务。

曾经前途光明的海外业务也令人失望。渣打银行(STAN.L)的资产负债表受到印度贷款损失增长的冲击，而该市场一度获利丰厚。该行刚刚公布自1989年以来的首次年度亏损，并计划裁员1.5万人。

由于工作岗位全面减少，很难量化评估新兴市场交易台的人员损失。不过行业分析机构Coalition的数据提供了一些线索。基于全球10大投行公布的情况，Coalition估计东欧、非洲和中东地区的债券与外汇交易台人员数量自2012年以来减少超过100人。

“一个围绕新兴市场的庞大行业已经成长起来，但人们错误地认为增长势头会永远持续下去，而非呈现周期性，”Eclectic Strategy投资顾问公司创始人John-Paul Smith表示。

Smith在2010年12月就提出新兴股市周期结束，建议客户卖出。他回忆说，当时有些基金经理发来电邮，问他是不是在开玩笑。Smith曾在百达资产管理有限公司担任基金经理，并在德意志银行股票策略部门任职。

他还表示，那些在荣景高峰时敦促养老基金和保险商多元化资产配置并投入新兴市场的顾问，也难辞其咎。

**好的，坏的，丑陋的**

问题之一就是，新兴市场公共治理和公司治理并没有像预期中那样得到改善，其中多数国家也没有努力降低对大宗商品出口的依赖，而大宗商品价格正在暴跌。

去年末，创始人Martin Taylor关闭了规模达15亿美元的Nevsky Capital对冲基金，告诉客户关闭的部分原因是中国和印度等国家的经济数据“透明度和可信度变差”，让投资决策更加复杂。

许多人士还批评新兴市场这种资产类别把迥异的国家混在一起，统统列入基金用来引导投资和基准表现的指数中。这意味着新兴市场--不管表现好坏--通常作为一个整体上涨或下跌。

Kaloo指出，即便是新兴市场中那些管理良好、盈利的公司现在也遭到不公平的惩罚。

安联新兴市场债券部门主管Greg Saichin称，投资者似乎的确对不同国家能更好地区别对待，但指标指数仍把“好的，坏的，丑陋的”混在一起。

Saichin认为，不与指标紧密捆绑的灵活策略是未来的正确方向。

“新兴市场在大宗商品超级周期和货币宽松政策的支持下曾春风得意，这毋庸置疑，”他说，“但现在人们开始质疑了。”(完)