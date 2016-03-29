埃及航空飞机遭劫持 降落在塞浦路斯--塞浦路斯国家电台

韩国法院驳回检方拘捕李在镕的请求 称目前无此必要
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透雅典3月29日 - 据塞浦路斯国家电台称，周二埃及航空一架从亚历山大港(Alexandria)飞往开罗的客机被劫持，降落在了塞浦路斯。
据塞浦路斯广播公司(Cyprus Broadcasting Corporation)报导，机上有55人，其中7名机组人员。稍早前有报导称，机上大约有80-81人。
据信至少一人持有武器。此次劫机发生在塞浦路斯的飞行情报区，飞机在Larnaca机场迫降。(完)
(编译 刘秀红；审校 王颖)
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦1月18日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，在首相特雷莎·梅公布了退欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。