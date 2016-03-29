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时事要闻 | 2016年 3月 29日 星期二 14:44 BJT

埃及航空飞机遭劫持 降落在塞浦路斯--塞浦路斯国家电台

路透雅典3月29日 - 据塞浦路斯国家电台称，周二埃及航空一架从亚历山大港(Alexandria)飞往开罗的客机被劫持，降落在了塞浦路斯。

据塞浦路斯广播公司(Cyprus Broadcasting Corporation)报导，机上有55人，其中7名机组人员。稍早前有报导称，机上大约有80-81人。

据信至少一人持有武器。此次劫机发生在塞浦路斯的飞行情报区，飞机在Larnaca机场迫降。(完)

(编译 刘秀红；审校 王颖)

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