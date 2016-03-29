埃及航空被劫客机驾驶员遭绑有自杀式腰带乘客威胁--埃及民航部

韩国法院驳回检方拘捕李在镕的请求 称目前无此必要
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透开罗3月29日 - 埃及民航部称，被劫埃及航空客机的驾驶员遭绑有自杀式腰带的一名乘客要挟，被迫改道塞浦路斯。
该部门在一份声明中称，飞行员Omar al-Gammal已通知当局，他遭到一名绑有自杀式腰带的乘客威胁，要求他在Larnaca机场着陆。(完)
(编译 刘秀红；审校 王洋)
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦1月18日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，在首相特雷莎·梅公布了退欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。