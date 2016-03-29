埃及航空被劫客机驾驶员遭绑有自杀式腰带乘客威胁--埃及民航部

路透开罗3月29日 - 埃及民航部称，被劫埃及航空客机的驾驶员遭绑有自杀式腰带的一名乘客要挟，被迫改道塞浦路斯。

该部门在一份声明中称，飞行员Omar al-Gammal已通知当局，他遭到一名绑有自杀式腰带的乘客威胁，要求他在Larnaca机场着陆。(完)