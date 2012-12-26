埃及新宪法获公投通过

周二宣布的投票结果显示，埃及总统穆尔西的盟友起草的新宪法获得大多数选民支持，表明自由主义者、左派人士和基督教徒无法阻挡伊斯兰教徒的脚步。最终结果显示，63.8%的选民在新宪法公投中投了赞成票，这是穆尔西领导的伊斯兰兄弟会获得的第三次选举胜利。路透