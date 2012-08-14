埃及总统闪电解除军方高层职务

埃及总统穆尔西周日闪电解除该国国防部长和总参谋长职务，并取消军方颁布的宪法补充声明，公布了新宪法声明并立即生效。遭解职的国防部长坦塔维现年76岁，在穆巴拉克倒台後掌管该国事务，在穆尔西当选总统後仍担任最高军事委员会主席。图为穆尔西支持者在开罗解放广场庆祝军方高层下台。