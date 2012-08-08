埃及在西奈对疑似武装分子发动空袭

路透埃及阿里什8月8日电---埃及金字塔新闻网站报导称，埃及周三在与以色列接壤的西奈地区发起空袭，打死逾20名疑似伊斯兰武装分子。

本次空袭的目标是武装分子在Sheikh Zouaid镇的据点。

上周日，16名埃及边防军人在一场袭击中死亡，巴勒斯坦武装分子被认为与袭击事件有部分关系。

在距离加沙地带约10公里的Sheikh Zouaid镇的目击者称，他们看到了两架军用飞机，并听到了爆炸声。附近地区的其他目击者称他们看到三辆汽车相撞。

埃及驻西奈地区的军事指挥官也告诉路透，埃及军队和战机周三在该地区打死20名武装分子。他表示，军方事前接获的情报称很多武装分子在al-Toumah村。

此前，武装分子和埃及安全部队曾在西奈地区的多个安全检查站发生冲突。

根据一名路透记者和埃及国内媒体的报导，武装分子向阿里什(Arish)以及附近与以色列接壤的Rafah镇的多个检查站开火。

一名路透记者表示，一名警察和一名居民已被确认在上述袭击中受伤。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。