埃及在西奈对疑似武装分子发动空袭

意大利前总理伦齐辞去民主党党魁 将谋求再次获选
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透埃及阿里什8月8日电---埃及金字塔新闻网站报导称，埃及周三在与以色列接壤的西奈地区发起空袭，打死逾20名疑似伊斯兰武装分子。
本次空袭的目标是武装分子在Sheikh Zouaid镇的据点。
上周日，16名埃及边防军人在一场袭击中死亡，巴勒斯坦武装分子被认为与袭击事件有部分关系。
在距离加沙地带约10公里的Sheikh Zouaid镇的目击者称，他们看到了两架军用飞机，并听到了爆炸声。附近地区的其他目击者称他们看到三辆汽车相撞。
埃及驻西奈地区的军事指挥官也告诉路透，埃及军队和战机周三在该地区打死20名武装分子。他表示，军方事前接获的情报称很多武装分子在al-Toumah村。
此前，武装分子和埃及安全部队曾在西奈地区的多个安全检查站发生冲突。
根据一名路透记者和埃及国内媒体的报导，武装分子向阿里什(Arish)以及附近与以色列接壤的Rafah镇的多个检查站开火。
一名路透记者表示，一名警察和一名居民已被确认在上述袭击中受伤。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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