塞浦路斯外交部确认劫机者为Seif Eldin Mustafa

韩国法院驳回检方拘捕李在镕的请求 称目前无此必要
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透3月29日 - 塞浦路斯外交部周二在推特上确认，埃航客机劫机者为Seif Eldin Mustafa，但未提供更多细节。
“情况仍在持续，”塞浦路斯外交部称。两家塞浦路斯电台早些时候报导称，劫机者将一封信扔在拉纳卡(Larnaca)机场的停机坪上，信中似乎要求释放埃及囚犯。
埃及官媒早些时候确认的劫机者为另一男性。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦1月18日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，在首相特雷莎·梅公布了退欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。