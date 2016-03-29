塞浦路斯外交部确认劫机者为Seif Eldin Mustafa

(本文由路透中文网编译提供)

路透3月29日 - 塞浦路斯外交部周二在推特上确认，埃航客机劫机者为Seif Eldin Mustafa，但未提供更多细节。

“情况仍在持续，”塞浦路斯外交部称。两家塞浦路斯电台早些时候报导称，劫机者将一封信扔在拉纳卡(Larnaca)机场的停机坪上，信中似乎要求释放埃及囚犯。

埃及官媒早些时候确认的劫机者为另一男性。(完)