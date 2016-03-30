埃航劫机者已投降并被捕 乘客与机组人员均无恙

路透塞浦路斯拉纳卡/开罗3月29日 （记者 Yiannis Kourtoglou/Nadia El Gowely） - 埃及航空一架从亚历山大港飞往开罗的客机周二遭一名男子劫持，并被迫飞往塞浦路斯。当局称，劫机男子身上的自杀式炸弹腰带是假的，该男子已投降并被捕。

乘客与机组人员未受伤。埃及民航部在声明中称，遭劫持的A320客机上有81人，包括21名外国人和15名机组人员。

劫机者为埃及人，对于其动机出现了各种互相冲突的猜测。一名塞浦路斯高级官员称，劫机者似乎情绪不稳定，且事件似乎与恐怖主义无关。塞浦路斯国家电台称，劫机者曾要求释放埃及的女囚犯。

劫机过程中，目击者称，劫机者将一封阿拉伯文写就的信件抛到塞浦路斯拉纳卡机场停机坪，并要求将信件交给他在塞浦路斯的前妻。

埃及民航部部长Sherif Fethy称，客机降落在拉纳卡后谈判开始，除了三名乘客与四名机组人员之外，机上所有人均已获释。

之后不久，塞浦路斯电视台的画面显示，几个人通过舷梯离开飞机，一名男子从驾驶舱窗口爬出后迅速离开。

劫机者之后向当局投降。

塞浦路斯外交部长约昂尼斯·卡素里蒂斯（Ioannis Kasoulides）称，劫机者曾威胁引爆身上炸弹，并要求给飞机加油然后飞往伊斯坦布尔。

“看来他意识到自己的要求不会得到满足，所以他允许最后两名英国人质离开飞机。他也向外跑，试图离开。他已被捕，”卡素里蒂斯说道。

“已检查了他身上的爆炸物。那些不是爆炸物，而是手机外壳。”

埃及总理谢里夫·伊斯梅尔（Sherif Ismail）称，将讯问劫机者以确定其动机。“他一度要求与欧盟代表会面，也曾要求前往另一个机场，但没有（提出）任何特定要求，”他说道。（完）