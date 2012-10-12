埃及没有外国军事基地--军方发言人

欧盟执委会主席容克提出英国退出后之欧盟改革建议
容克在向欧洲议会提交的“白皮书”中，列出了欧盟未来的五种情境，从基本不做改变，到收缩职责范围至仅监管一个共同市场，直至跨出一大步，集中管理各成员国的主权。
路透开罗10月12日电（记者 Marwa Awad）---埃及军方发言人Ahmed Ali上校反驳媒体的报导，称埃及境内没有外国军事基地，也没有削减武装部队的计划。
Ali表示，埃及每年从美国获得13亿美元的军事援助，令其可以降低与国防采购相关的支出。此前媒体报导埃及军方与美国安全企业签署合同。
“埃及从没有过美国或其他国家的军事基地，也永远不会有。这是埃及国防政策不变的态度，”Ali周四对记者表示。
“在埃及设立任何军事基地都是政治决定，需要经过多道程序，包括呈送国防委员会和议会进行批准。这个问题很牵强。”
西奈半岛有1,600名来自美国、加拿大、澳大利亚、法国和其他国家的多国部队和观察员成员。多国部队和观察员设施有时被误认为是外国军事基地。
美国驻埃及大使馆也发布声明，否认埃及存在美国军事基地。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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