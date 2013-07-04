版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2013年 7月 4日 星期四 10:54 BJT

埃及军方与总统穆尔西势成水火

埃及军方强势表态，称总统穆尔西已下台，将由最高宪法法院院长暂行总统职权。这标志着埃及政局在前总统穆巴拉克倒台后又一次的动荡。穆尔西则宣称将用生命扞卫总统的合法地位。图为穆尔西支持者抗议军方。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐