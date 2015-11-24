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时事要闻 | 2015年 11月 24日 星期二 19:16 BJT

武装分子袭击埃及西奈一酒店 导致四人身亡

路透开罗11月24日 - 埃及军方和内政部周二称，伊斯兰武装分子在北西奈省对一家酒店发动袭击，导致四人身亡；选举法官当时住在该酒店。

军方称，一名武装分子试图驾驶一辆汽车炸弹驶入该酒店，安全部队向其开火，导致该车爆炸。一名自杀式炸弹袭击者进入厨房并引爆炸弹。一名枪手进入一个房间胡乱扫射，导致一名法官身亡。共有12人受伤。

军方称，两名警察丧生，一名平民死亡。三名武装分子死亡。

目前尚无人声称对此负责（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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