武装分子袭击埃及西奈一酒店 导致四人身亡

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透开罗11月24日 - 埃及军方和内政部周二称，伊斯兰武装分子在北西奈省对一家酒店发动袭击，导致四人身亡；选举法官当时住在该酒店。
军方称，一名武装分子试图驾驶一辆汽车炸弹驶入该酒店，安全部队向其开火，导致该车爆炸。一名自杀式炸弹袭击者进入厨房并引爆炸弹。一名枪手进入一个房间胡乱扫射，导致一名法官身亡。共有12人受伤。
军方称，两名警察丧生，一名平民死亡。三名武装分子死亡。
目前尚无人声称对此负责（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。