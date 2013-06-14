埃及将拍卖政府官员收受的昂贵礼物

路透开罗6月13日 - 埃及政府周四表示，下周将拍卖其政府高官收受的昂贵礼物，包括豪华手表以及一柄银色剑，拍卖所得收益将收归国库。

埃及财政部下周拍卖中的拍品包括有卡地亚和欧米茄手表、真丝地毯、华丽的花瓶以及一艘船舶模型等。

埃及总理希沙姆·甘迪勒（Hisham Kandil）下令，禁止官员收受价值超过100美元以上的礼物。

埃及总统穆尔西（Mohamed Morsi）去年6月就职，承诺要根除穆巴拉克当政期间的腐败行为。穆巴拉克政府的腐败令埃及多数民众十分愤怒，该国有四分之一的人口生活在贫困线以下。

财政部在新闻发布会上表示，拍卖所得的收入将收归国库，并将实现财政透明和问责制，保护公共财产。

埃及经济尚未从持续逾两年的政治动荡和街头暴力中恢复。埃及政府一直反对为获得国际货币基金组织的贷款而引入节支措施，担心这可能会引发社会动乱。

甘迪勒和其他官员，包括埃及爱资哈尔清真寺(Al-Azhar)伊玛目谢赫艾哈迈德塔伊布(Sheik Ahmed al-Tayeb)共交给埃及财政部42件自去年7月以来收到的礼物。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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