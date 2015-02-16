伊斯兰国”斩首21名埃及人 埃总统塞西称将报复

“伊斯兰国”武装周日发布的视频似乎显示21名埃及基督教徒在利比亚遭斩首，埃及总统塞西警告称，埃及将选择“必要的方式和时机对这种罪恶的杀戮行为进行报复”。据埃及官方电视台报导，塞西与埃及最高军事将领会面商讨了这次斩首事件，他呼吁设立七天的哀悼期。路透