埃及开罗发生汽车爆炸 至少6人受伤

美国总统特朗普就职演说高举国家主义大旗 誓言“美国优先”
路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。
路透开罗8月20日 - 埃及安全消息人士称，开罗郊区一国家安全机构办公楼及法院附近在周四凌晨发生汽车爆炸，造成至少六人受伤。
消息人士对位于Shubra al-Khaima的爆炸现场进行了检查，称事发地有一辆被烧毁的汽车和一个弹坑。
有人在Twitter发帖称，在开罗的一些地方听到了爆炸声。鞋店老板Mohamed Ali称，他看到一男子停放了在他离开后爆炸的车辆。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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