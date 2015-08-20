埃及开罗汽车炸弹爆炸已导致至少29人受伤

路透开罗8月20日 （记者 Ahmed Mohamed Hassan） - 埃及国家电视台称，开罗郊区一国家安全机构办公楼及法院附近周四凌晨发生的汽车炸弹爆炸已造成至少29人受伤。

在位于Shubra al-Khaima的爆炸现场进行检查的安全消息人士称，事发地有一辆被烧毁的汽车和一个弹坑。

有人在Twitter发帖称，在开罗多地都听到了这起爆炸的声音。

店主Mohamed Ali称，他看到一名男子停车后离开，而这辆汽车发生了爆炸。

支持“伊斯兰国”的西奈武装分子此前宣称对安全部队遇袭负责。

埃及总统塞西称境内的武装叛乱对阿拉伯世界和西方是一个存在性威胁，誓言消灭这些武装分子。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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