埃及开罗发生汽车爆炸 至少6人受伤

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
(本文由路透中文网编译提供)
路透开罗8月20日 - 埃及安全消息人士称，开罗郊区一国家安全机构办公楼及法院附近在周四凌晨发生汽车爆炸，造成至少六人受伤。
消息人士对位于Shubra al-Khaima的爆炸现场进行了检查，称事发地有一辆被烧毁的汽车和一个弹坑。
有人在Twitter发帖称，在开罗的一些地方听到了爆炸声。鞋店老板Mohamed Ali称，他看到一男子停放了在他离开后爆炸的车辆。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-