埃及开罗发生汽车爆炸 至少6人受伤

(本文由路透中文网编译提供)

路透开罗8月20日 - 埃及安全消息人士称，开罗郊区一国家安全机构办公楼及法院附近在周四凌晨发生汽车爆炸，造成至少六人受伤。

消息人士对位于Shubra al-Khaima的爆炸现场进行了检查，称事发地有一辆被烧毁的汽车和一个弹坑。

有人在Twitter发帖称，在开罗的一些地方听到了爆炸声。鞋店老板Mohamed Ali称，他看到一男子停放了在他离开后爆炸的车辆。（完）