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路透中文国际短讯 | 2013年 7月 11日 星期四 10:59 BJT

埃及下令逮捕穆斯林兄弟会领导人

埃及检察机构周三下令逮捕穆斯林兄弟会领导人巴迪（Mohamed Badie）等人，指控他们煽动暴力冲突，导致数十人丧生。穆斯林兄弟会发言人Gehad El-Haddad称，对巴迪等人的指控是为了瓦解穆尔西支持者的守夜抗议活动。图为穆尔西支持者在祷告的场景。路透
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