埃及下令逮捕穆斯林兄弟会领导人

埃及检察机构周三下令逮捕穆斯林兄弟会领导人巴迪（Mohamed Badie）等人，指控他们煽动暴力冲突，导致数十人丧生。穆斯林兄弟会发言人Gehad El-Haddad称，对巴迪等人的指控是为了瓦解穆尔西支持者的守夜抗议活动。图为穆尔西支持者在祷告的场景。路透