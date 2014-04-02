埃及穆兄会领袖抨击塞西为“暴君”

（修正）朝鲜称已准备好对美国航母发动攻击 一次即可击沉
路透首尔/华盛顿4月23日 - 朝鲜周日称，准备击沉一艘美国航母，以展示军事实力。在美国总统特朗普准备致电中日领导人之际，美朝关系再现紧张迹象。
路透开罗4月1日 - 埃及穆斯林兄弟会最高领袖巴迪亚（Mohamed Badie）指责前军方领导人塞西（Abdel Fattah al-Sisi）是暴君，塞西是该国下届总统的热门人选。
巴迪亚周二出庭受审，他对关于穆兄会从事恐怖活动的指控矢口否认。
巴迪亚提到塞西时说：“人民不会接受一个军方暴君。”塞西已辞去军方职务，宣布参加5月26-27日的总统竞选。
周二受审的包括巴迪亚和其他50人，被告在庭审过程中情绪激昂，高唱埃及国歌，背诵古兰经，并伸出四指意为穆兄会反抗当局镇压的手势。
巴迪亚说：“该团体（穆兄会）成立逾85年来从未参与过恐怖主义活动，甚至在当局从事恐怖活动时也从未屈服过，并为此承受了许多。”
“他们（现在的当局）才是恐怖分子，塞西就是制造恐怖主义的人。”他预计，塞西就算当选，也难保其位。
周二受审的51名被告中33人出庭，18人缺席审判。
庭审过程中，法官在被告Salah Sultan抱怨未能听到审理过程后，喝令后者“闭嘴”。一名律师要求法官对Sultan说话温和一些，因为后者是宗教学者，但法官只是报以微笑。
此后许多被告站起背对法官，高呼“推翻军政权”，法官最后宣布审讯延至4月6日。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
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