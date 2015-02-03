埃及穆兄会183名支持者被判死刑

中国大飞机C919首飞成功
路透上海5月5日 - 中国国产大型客机C919周五在上海首飞80分钟后成功降落。这对于希望提高在全球航空市场地位的中国当局来说，是重要一步。
路透开罗2月2日（记者 Omar Fahmy） - 埃及一法庭周一以犯有杀害警察罪为由，判处183名埃及穆兄会支持者死刑。这属于该国当局继续镇压穆兄会的一部分。
这些穆兄会支持者被判定参与2013年8月在Kardasa镇杀害16名警察事件。这些人中有34人是在缺席的情况下被判刑的。
埃及首位民选总统穆尔西被赶下台后，埃及当局对穆兄会发起了该国现代史上规模最大的镇压活动，已有数千名穆兄会支持者被捕并受审。
埃及总统塞西将穆兄会称为一大安全威胁。
塞西将埃及出现的暴力活动归咎于穆兄会，并在电视讲话中对民众称打击武装分子的道路漫长且艰难。
宣判结果公布后，被关在铁笼中的穆兄会支持者爆粗口大骂警察。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海5月5日 - 中国国产大型客机C919周五在上海首飞80分钟后成功降落。这对于希望提高在全球航空市场地位的中国当局来说，是重要一步。
路透伦敦5月5日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧盟执委会正试图霸凌英国。在英国将举行大选之前，此番言论令英国和欧盟的口水战升级。在英国进行艰巨的退欧谈判之前，英国执政党保守党正在寻求选民的支持。
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。