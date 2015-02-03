埃及穆兄会183名支持者被判死刑

(本文由路透中文网编译提供)

路透开罗2月2日（记者 Omar Fahmy） - 埃及一法庭周一以犯有杀害警察罪为由，判处183名埃及穆兄会支持者死刑。这属于该国当局继续镇压穆兄会的一部分行动。

这些穆兄会支持者被判定参与2013年8月在Kardasa镇杀害16名警察事件。这些人中有34人是在缺席的情况下被判刑的。

埃及首位民选总统穆尔西被赶下台后，埃及当局对穆兄会发起了该国现代史上规模最大的镇压活动，已有数千名穆兄会支持者被捕并受审。

埃及总统塞西将穆兄会称为一大安全威胁。

塞西将埃及出现的暴力活动归咎于穆兄会，并在电视讲话中对民众称打击武装分子的道路漫长且艰难。

宣判结果公布后，被关在铁笼中的穆兄会支持者爆粗口大骂警察。（完）