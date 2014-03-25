埃及判决529名穆兄会成员死刑

特朗普暂且不争边境筑墙费用预算 美国政府周末关门风险减退
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透开罗3月24日 -埃及一法院周一判决529名穆斯林兄弟会成员死刑，显示该国对穆兄会的镇压明显升级，这可能会导致局势更加不稳定。
辩护律师称，这是埃及现代史上宣判死刑人数最多的一次。
军方去年7月推翻埃及首位民选总统穆尔西后，该国动荡加剧。在街头冲突中，有数以百计的穆兄会成员丧生，数以千计的穆兄会成员被捕。
人权组织称，周一判决结果表明埃及当局意图加强对反对派的镇压。美国国务院称对判决结果感到震惊。
周一出庭的多数被告已被拘押，并被指控在南部省份明亚（Minya）的冲突中实施了袭击。
被判死刑者之一SayafGamal在电话中说：“我们没料到会是如此无情的判决。但这个军政权就是想要杀光所有想要表达自己观点的人。”他目前在逃。
美国国务院发言人哈夫（MarieHarf）谈到此次判决结果时说：“我们肯定要和埃及政府谈这件事……这个数字相当骇人。”他指出，超过529个人在两天的时间内就审完了，这有悖逻辑。
哈夫补充道，美国依然看重与埃及的关系，称“我们不想完全切断关系”。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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