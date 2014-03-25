埃及判决529名穆兄会成员死刑

(本文由路透中文网编译提供)

路透开罗3月24日 - 埃及一法院周一判决529名穆斯林兄弟会成员死刑，显示该国对穆兄会的镇压明显升级，这可能会导致局势更加不稳定。

辩护律师称，这是埃及现代史上宣判死刑人数最多的一次。

军方去年7月推翻埃及首位民选总统穆尔西后，该国动荡加剧。在街头冲突中，有数以百计的穆兄会成员丧生，数以千计的穆兄会成员被捕。

人权组织称，周一判决结果表明埃及当局意图加强对反对派的镇压。美国国务院称对判决结果感到震惊。

周一出庭的多数被告已被拘押，并被指控在南部省份明亚（Minya）的冲突中实施了袭击。

被判死刑者之一Sayaf Gamal在电话中说：“我们没料到会是如此无情的判决。但这个军政权就是想要杀光所有想要表达自己观点的人。”他目前在逃。

美国国务院发言人哈夫（Marie Harf）谈到此次判决结果时说：“我们肯定要和埃及政府谈这件事……这个数字相当骇人。”他指出，超过529个人在两天的时间内就审完了，这有悖逻辑。

哈夫补充道，美国依然看重与埃及的关系，称“我们不想完全切断关系”。(完)